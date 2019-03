“Lascio spazio agli altri”, Molinari non si ricandida sindaco ad Airole e spunta il nome di Maurizio Odoero

Airole. “Lo faccio per una questione morale, voglio lasciare spazio anche agli altri”. A dirlo è l’attuale sindaco Fausto Molinari, che così commenta la sua scelta di non ricandidarsi alla carica di primo cittadino per le elezioni amministrative del prossimo 26 maggio, nel piccolo comune della Val Roya.

“Dopo 15 anni in consiglio (10 da sindaco e 5 da assessore) lascio un comune con un l’eredità del piano antisismico della scuola da 300.000 mila euro e la prospettiva dell’introduzione, a fine anno, del sistema di raccolta differenziata con le eco-isole”, spiega il sindaco uscente

Al suo posto, i bene informati, parlano di una lista civica con a capo Maurizio Odoero, 41enne, quasi coetaneo di Molinari con il quale condivide la professione, quella del geometra.