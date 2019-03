L’Arenzano espugna il Ciccio Ozenda ma la Loanesi non ne approfitta

Ospedaletti. L’Arenzano espugna il “Ciccio Ozenda” nella sfida tenutasi questo pomeriggio contro gli Orange. Due reti a zero (Rusca al 26° pt, Burattini al 2° st) che non lasciano scampo allo squadrone testa di serie del Girone A, in vetta alla classifica di Promozione.

Doveva arrivare ed è arrivata la prima sconfitta casalinga della capolista. La bravura dell’avversario e un po’ di disordine nelle giocate dell’undici di casa, hanno determinato il risultato assolutamente ineccepibile. Non ne approfitta come avrebbe dovuto la Loanesi, fermata 0-0 dal Bragno.

Gli Orange provano a ribadire il proprio “marchio di fabbrica” con un’azione aggressiva al primo minuto, ma non riesce. Replica l’Arenzano con due occasionissime su palla inattiva: Frenna si fa trovare pronto entrambe le volte.

Il primo gol arriva da calcio d’angolo. Mischia in area e il pallone finisce alle spalle dell’estremo difensore. I padroni di casa accusano il colpo, si disuniscono, fino alla seconda rete rimediata a un paio di minuti dall’inizio del secondo tempo.

Le provano tutte Carlet e i suoi per agguantare il pareggio, spingendo con quattro attaccanti sul finale di gara. Doveva finire così.

Domenica è il turno della Dianese. Sarà derby.

LE FORMAZIONI

L’undici Orange titolare schierato da Alan Carlet: Frenna Matteo in porta, Artioli Giovanni (2000), Fici Roberto, Moraglia Andrea, Negro Alessio, Negro Andrea, Sturaro Fabio, Schillaci Mattia (‘2000), Scappatura Alessandro (’99), Miceli Armando, Ventre Michael.

Partono dalla panchina: Eramita Gianmarco (2001), Cadenazzi Fabrizio, Alasia Gian Marco (‘98), Cassini Valentino (2002), Gambacorta Luca (’99), Saba Matteo, Trotti Cristian, Travella Luca (2002).

Sostituzioni: 4

Ammoniti: 4

La formazione schierata da mister Alessandro Manetti: Luacia Alessio, Calcagno Andrea (2001), Anselmo Andrea, Eretta Gabriele, Rusca Francesco, Rolando Francesco, Metalla Elvis (’99), Troiano Alessandro, Grabinsky Cesar, Damonte Alessandro, Burattini Riccardo (’99).

A disposizione: Poggi Lorenzo Marco (2002), Bozzo Francesco (2001), Lunardi Michele (2001), Meazzi Leonardo (2002), Lanzalaco Lorenzo, Santoro Mattia (2001), Ferrando Davide (2001), Bisio Andrea (2001), Galassi Dario (2001).

Sostituzioni: 4

Ammoniti: 2

Marcatori: Rusca al 26° pt, Burattini al 2° st

Direttore di gara: Filippo Spigno

Assistenti: Mattia Delfino, Valerio Bonavita