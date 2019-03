Sanremo. Marco Manis, classe ‘83, è il portiere della Sanremese. Prima di entrare nella famiglia biancazzurra ha fatto esperienza in Eccellenza sarda con la maglia del Samassi e nel recente passato è stato protagonista delle prime due stagioni in Serie D dell’Argentina. Nella sua lunga carriera, tra Eccellenza, Serie D e Serie C, ha collezionato oltre 300 presenze tra i pali vestendo anche le maglie di club prestigiosi come Olbia, Nuorese e Melfi.

Ora difende la porta della squadra biancazzurra, che ultimamente si trova al centro di alcuni rigori dubbi subiti durante le partite giocate contro Chieri, Pro Dronero e Borgaro Nobis: “C’è stato qualche rigore dubbio, però sono cose che nel calcio ci possono stare – commenta Manis – Sono episodi. Purtroppo sono più quelli a sfavore che a favore quest’anno, però dobbiamo andare oltre e guardare avanti cercando di essere più forti anche in queste cose”.

“Io, come tutta la squadra, ci stiamo preparando bene, come abbiamo sempre fatto – afferma il giovane in vista della partita di domenica contro Milano City - Andremo a giocare per vincere la partita, come abbiamo sempre cercato di fare dall’inizio della stagione e faremo il possibile per prendere i tre punti“.

“Sicuramente sarà una partita difficile perché l’avversario è in salute e a noi mancano dei giocatori importanti, fra infortuni e squalifiche - dice il portiere – Dovremo dare tutti qualcosa in più, però sono fiducioso”.