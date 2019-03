La Rari Nantes Imperia organizza un bus per l’Europa Cup a Torino

Imperia. Il Setterosa scende in acqua a Torino per le finali di Europa Cup e la Rari Nantes Imperia risponde presente.

La società giallorossa organizza un pullman per la giornata di sabato 30 marzo: con partenza alle 11.15 dalla piscina Cascione di Imperia (ed arrivo a Torino per le 14.15).

Il programma pomeridiano prevede le semifinali: la prima, alle ore 15, tra la Russia e la vincente della sfida precedente Ungheria-Grecia. Ed alle 16.30 scenderanno in acqua le azzurre, guidate dalle imperiesi Giulia Emmolo e Giulia Gorlero. Le ragazze del c.t. Conti se la vedranno con la vincente di Olanda-Spagna.

Al termine del match si ripartirà, con arrivo ad Imperia previsto per le 20:30. Il costo è di 25 euro a persona ma varierà a seconda del numero di adesioni. Ed è comprensivo di viaggio in pullman ed ingresso con posto riservato in piscina.

«Potrete prenotare la Vostra adesione chiamando il numero 3921787304. Oppure mandando una mail a ufficiostampaimperia@gmail.com, indicando nomi e numero partecipanti. Affrettatevi, rimangono ancora pochi posti. Tutti insieme: tifiamo Italia!» – fa sapere la Rari.