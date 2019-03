Imperia. Oggi è l’ultima domenica per festeggiare il Carnevale, Martedì grasso è infatti alle porte. Come da tradizione, il giorno prima delle Ceneri concluderà i festeggiamenti durante i quali si mangia ogni tipo di cibo “grasso”, come le bugie, tipico dolce del periodo carnevalesco, e ci si maschera in vario modo sfilando per le strade cittadine.

La parola “carnevale” deriverebbe infatti dal latino “carnem levare” (“eliminare la carne”) o più probabilmente da “carnem vale” (“carne addio”), poiché indicava il banchetto che si teneva l’ultimo giorno di Carnevale (Martedì grasso), subito prima del periodo di astinenza e digiuno della Quaresima. In alternativa si è ipotizzato che il termine possa invece aver tratto origine dalla parola “carnualia” (“giochi campagnoli”) o addirittura da “carrus navalis”(“nave su ruote”, quale esempio di carro carnevalesco). Nato ai tempi delle dionisiache greche (le antesterie) o dei saturnali romani, questo evento viene ancora celebrato, soprattutto dai più piccini, che aspettano trepidanti di poter indossare il loro costume preferito e di festeggiare.

Ecco perciò i diversi appuntamenti, attesi dai bambini ma non solo, che animeranno la provincia di Imperia:

Bordighera

Dalle 11 in piazza della stazione, per tutto il giorno, va in scena «Il Paese dei Balocchi»: truccabimbi, giocolieri, maghi e musica a tutto a cura di Professional Dance. Dalle 15, nei carrugi della città alta, U Risveiu Bordigotu organizza il Carnevale dei Bimbi.

Ceriana

Alle 15 Festa di Carnevale con sfilata dei carri, dolci, caldarroste, frittelle di mele e zabaione.

Dolceacqua

Anche quest’anno il Comune in collaborazione con l’associazione Lumin’Arte è pronto per l’evento del carnevale, per grandi e piccini. L’appuntamento è fissato in piazza Mauro, dove la banda Canta e Sciuscià sfilerà per le vie del paese. In piazza Garibaldi la “Fem Spettacoli” con Fortunello e Marbella, si esibirà con spettacolo di giocolieri ed equilibrismo, musica e tanto altro ancora per tutti i presenti. Non mancherà la premiazione della mascherina bimbo/a e adulto.

Imperia

Alle 14.30 grande festa di Carnevale con giochi, musica, animazione, merenda presso le opere parrocchiali di via Verdi.

Perinaldo

Alle 15 Carnevale in piazza della Chiesa con gioco delle sedia; in piazza Santa Croce nascondino battimani; mentre in piazza Sant’Antonio corsa nei sacchi con merenda e pentolaccia.

Pieve di Teco

Alle 14.30 torna il «CarneValle», corso mascherato nel cuore storico del paese della Valle Arroscia.

Pompeiana

Alle 15 ci sarà “Il Carnevale delle Meraviglie” con giochi ed animazioni. Dalle 17, Merenda per tutti. Area Pro-loco.

Sanremo

Festa di Carnevale con giochi, laboratori e spettacolo di magia + merenda condivisa alle 15 presso la parrocchia di San Pietro.

Vallecrosia

Il Comune, in collaborazione con le Associazioni del Lungomare, organizza Carneval’Ape, dalle 14:30 sul Lungomare G. Marconi. Il pomeriggio sarà animato da tante attrazioni: la sfilata delle api allegoriche, lo spettacolo degli sbandieratori del Sestè Burgu, tanta musica e bugie e cioccolata calda per tutti. Sarà presente anche una giuria che premierà le Api Car che si classificheranno nelle prime tre posizioni.