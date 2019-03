Imperia. Oggi, nelle vie principali di Sanremo e Ventimiglia, gli operatori della Polizia di Stato hanno allestito dei punti informativi in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

I poliziotti hanno distribuito a tutte le passanti delle mimose e, nell’occasione, hanno spiegato loro le attività della Polizia di Stato finalizzate a tutelare le vittime di violenza di genere, illustrando le norme e le procedure riservate a chi subisce maltrattamenti e violenze.

Proprio oggi, in occasione della Festa della Donna celebrata in tutto il mondo, la Polizia di Stato lancia il “Protocollo Liana”, un nuovo strumento per il contrasto alla violenza di genere, di cui sono vittime in gran parte le donne. Sono state inoltre distribuite le brochure appositamente create dalla direzione centrale anticrimine dal titolo “Questo non è amore”, richiamando la campagna permanente di prevenzione e sensibilizzazione della Polizia di Stato.

Anche il sindaco Enrico Ioculano e l’assessore ai Servizi Sociali di Ventimiglia Vera Nesci e il vice sindaco di Sanremo Costanza Pireri hanno preso parte all’iniziativa, soffermandosi insieme ai nostri operatori presso gli stand informativi. A Imperia l’appuntamento è per domenica, presso la piscina comunale Cascione, ove in occasione del Torneo di pallanuoto Habawada, grazie alla collaborazione della Rari Nantes la Polizia di Stato allestirà un punto informativo unitamente al personale del Centro Antiviolenza provinciale.