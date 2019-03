La Pallamano Ventimiglia vince contro il forte Cavigal Nizza

Ventimiglia. Vittoria importantissima della Pallamano Ventimiglia contro il forte Cavigal Nizza, nel Campionato Eccellenza delle Alpi Marittime, con una prestazione esaltante. I nizzardi battuti con un netto 38-23. Bene anche gli Under 15 che vincono tre incontri su tre nel campionato delle Alpi Marittime e in quello Regionale ligure.

Ennesimo fine settimana da incorniciare per le squadre della Pallamano Ventimiglia, impegnata nei Campionati delle Alpi Marittime. Le due squadre maggiori, i Senior e gli U.15, sono scesi in campo questo week end ed hanno ottenuto risultati più che soddisfacenti.

Incredibile la prestazione sabato sera dei Senior, che nel Campionato Eccellenza delle Alpi marittime, hanno ottenuto una importantissima vittoria contro il forte Cavigal Nizza, sceso in campo al Palaroya di Roverino con rinforzi eccellenti provenienti dalla prestigiosa Pro Ligue(la seconda serie professionistica francese).

L’incontro è stato giocato a ritmi elevatissimi, ma la grande organizzazione sia difensiva che in fase di costruzione dei ragazzi di Pippo Malatino, ha fatto la differenza ed agli avversari non è rimasto che fare i complimenti ad un gruppo che è in netta crescita e che è stato guidato in campo dagli esperti Lina e D’Attis(oggi capitano), che con 11 reti a testa sono stati i mattatori dell’incontro.

Tutta la squadra però ha risposto positivamente e da sottolineare le prestazioni di Benini(5 reti), Bennari(3 reti) e Campuzano(8 reti), davvero devastanti sia in fase di costruzione, sia in fase difensiva, dove l’apporto del giovane Gangemi è stato eccezionale. Il portiere Coccoluto, ha con grande concentrazione, annientato qualsiasi sogno di rimonta dei Nizzardi, con parate strepitose e dalla panchina l’apporto di Hali, Agnese, Benizzotto, è stato fondamentale per non fare abbassare i ritmi di gioco e per permettere a tutta la squadra di tenere la concentrazione sulla partita, fino all’ultimo istante.

“Sapevamo che il Cavigal, teneva particolarmente a questa partita e quando abbiamo visto schierare in campo gli atleti provenienti dalla Pro Ligue (Pitoun ed Elfort), abbiamo capito quali erano le intenzioni dei nostri avversari. La prestazione dei ragazzi è stata eccezionale dal primo minuto all’ultimo, tutti sono stati encomiabili ed hanno dato una dimostrazione di grande forza sia fisica, ma soprattutto mentale. Questa vittoria potrebbe aprire scenari importantissimi, a patto che le prossime gare vengano affrontate con lo stesso spirito messo in campo oggi. Il prossimo impegno contro i nostri amici del San Camillo, la dirà lunga sulle possibilità di giocarsi veramente la carta della promozione al Campionato PACA” - fa sapere la squadra.

La serata è stata perfettamente organizzata da Ivano Perilli e l’animazione durante l’intervallo tenuta dal gruppo degli sbandieratori del Sestriere Cunventu, ha reso l’evento ancora più importante.

Altre importanti note positive vengono dagli Under 15 che hanno ottenuto tre vittorie nel fine settimana sia nel campionato di Pre- Eccellenza delle Alpi Marittime, dove hanno superato una bella squadra del Carros per 38-23, che in quello Regionale Ligure, con le nette vittorie per 36-9 contro il Riviera e 35-11 contro il la Spezia.

Buone prestazione anche delle due squadre Under 13 e degli Under 11, che seppur sconfitti, hanno mostrato segni di progresso.

Tabellino dell’incontro

Pallamano Ventimiglia (HBVL)- Cavigal Nizza 38-23 (p.t. 21-10)

Pallamano Ventimiglia: Coccoluto(p.), Lina(11), D’Attis(11), Bennari(3), Benini(5), Campuzano(8), Gangemi, Agnese, Hali, Bolo, Benizzottto

Allenatore: Pippo Malatino

Cavigal Nizza: Govinden(p.), Bisson(4), Boukadida(2), Barbieri(2), Elfort(7), Labiodh, Layouni, Lefevre(3), M’Nsari, Pitoun(4), Temmar(1)

Allenatore: Layouni