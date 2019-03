La mitica Cristina D’Avena la prossima estate in concerto ad Arma di Taggia

Taggia. Buone notizie per i fan di Cristina D’Avena. La popolare cantante, doppiatrie e attrice, che fa ancora sognare schiere di appassionati di tutte le età, sin dai mitici anni ’80 dello scorso secolo quando cantava le sigle dei cartoni animati, terrà un concerto il prossimo 2 agosto in piazzale Chierotti. Il costo dell’esibizione, per le casse comunali, è di 12.800 euro.