Dolceacqua. La processionaria è un insetto altamente distruttivo per le pinete poiché le priva di parte del fogliame, compromettendone così il ciclo vitale. Inoltre, durante lo stadio larvale tale insetto presenta una peluria che risulta particolarmente urticante per vari animali, compreso l’uomo, e i suoi effetti si manifestano dopo un giorno.

A Dolceacqua per tutelare gli animali e le persone l’amministrazione comunale, dietro le indicazioni del vice sindaco Fabio Sbraci, combatte la orocessionaria utilizzando dei semplici contenitori di plastica che vengono legati intorno all’albero.

Una soluzione semplice, un “fai da te” economico ma funzionale che ha evitato con successo che questi insetti possano scendere dagli alberi.

Sono orma diversi i pini in Paese dotati questo sistema che viene immediatamente adottato ad ogni segnalazione dei cittadini.

Tuttavia l’amministrazione Comunale monitorizza con l’aiuto dei cittadini anche altri insetti come l’Ape Velutina, moltissimi i nidi segnalati e distrutti ed il Punteruolo Rosso ancora presente.