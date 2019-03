Ventimiglia. Alberto e Elisabetta Ferrari in ricordo dei propri genitori, Angelo e Vittoria, hanno donato la seconda ambulanza alla Croce Verde Intemelia, un Fiat ducato ultra tecnologico e moderno allestito dalla ditta toscana Orion.

La Croce Verde Intemelia ringrazia la famiglia FerrarI per questo preziosissimo dono: la nuova arrivata andrà a sostituire un mezzo oramai vecchio per far fronte alle richieste della popolazione ventimigliese.