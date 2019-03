Juniores, il big-match tra Ventimiglia Calcio e Alassio salta: i granata vincono a tavolino

Ventimiglia. Colpo di scena nel campionato juniores. Il big-match tra Ventimiglia Calcio e Alassio è saltato a causa del forfeit della squadra savonese che non si è presentata al Morel.

La partita era in programma per le 18. A costringere alla rinuncia le “api” savonesi la mancanza, per varie ragioni, di un gruppo di giocatori, fatto che avrebbe reso la squadra non competitiva.

Il Ventimiglia Calcio avrà vinta la partita a tavolino con il risultato di 3-0.