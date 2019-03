Isolabona, premiato con il “Tre Foglie – Gambero Rosso” l’olio di Paolo Cassini

Isolabona. E’ stato insignito, anche quest’anno, del prestigioso “Tre Foglie – Gambero Rosso” l’olio “Extremum Monocultivar Taggiasca” dell’olivicoltore Paolo Cassini.

Il premio è considerato il massimo riconoscimento a livello nazionale del settore e che quest’anno, vista la produzione olearia non facile della scorsa annata, acquista un valore aggiunto. In alcune zone d’Italia, la produzione dell’oro verde ha subito addirittura un dimezzamento, arrivando in certi casi ad azzerare il lavoro degli agricoltori.

Non è il primo riconoscimento che Paolo Cassini ha ottenuto nel corso dei suoi anni di attività.