Infestazione di processionarie, Trucchi (Semplicemente Bordighera): «Numerosi problemi per i bimbi che frequentano la scuola»

Bordighera. Giuseppe Trucchi del gruppo Semplicemente Bordighera scrive: «Siamo al corrente di numerose lamentele da parte di famiglie di Bordighera circa la presenza della processionaria all’interno dei giardini della scuola materna di Villa Felomena.

Purtroppo tale infestazione ha provocato numerosi problemi ai bimbi che frequentano la scuola pare anche con la necessità di controlli sanitari approfonditi e urgenti. Poichè il problema è noto da tempo e conosciuto dalla Amministrazione grazie a numerose segnalazioni, riteniamo che non siano più sufficienti interventi occasionali ma sia indispensabile una bonifica completa e radicale svolta in modo da eliminare completamente la infestazione e permettere ai bambini una frequenza scolastica sicura e confortevole.

Conclude dicendo - Cogliamo l’occasione per segnalare, come viene evidenziato da alcuni concittadini, che la infestazione da processionaria pare essere diffusa anche in altre localizzazioni di Bordighera e in particolare nella pineta del capo. Come appare ovvio la precedenza assoluta dovrà essere attribuita alla bonifica degli ambienti scolastici, ma chiediamo anche che la Amministrazione dedichi attenzione a tutto il territorio in coerenza con il proprio impegno programmatico prioritario che prevedeva attenzione all’igiene e al decoro urbano».