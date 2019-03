Indian Wells, l’armese Fabio Fognini eliminato all’esordio da Albot

Taggia. Continua il momento nero per Fabio Fognini in questo inizio di 2019. L’ormai ex numero uno italiano, superato da Marco Cecchinato, ha collezionato la sua quinta sconfitta consecutiva all’esordio in un torneo Atp.

Il tennista di Arma di Taggia ha perso nettamente contro il moldavo Albot con il punteggio di 6-0 7-6 nel Master 1000 di Indian Wells, negli Stati Uniti.

Si può in parte consolare con il torneo di doppio dove, in coppia con Novak Djokovic, è entrato nei quarti di finale.