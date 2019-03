In direzione Savona coda di 5 kilometri e traffico fermo da più di un’ora

Imperia. Coda di 5 kilometri tra i caselli di San Bartolomeo al Mare e Albenga sull’Autostrada A10 in direzione Savona a causa di un incidente.

Il traffico è fermo da più di un ‘ora: il tappo si è, dunque, creato in coincidenza con l’ora del rientro per quanti, soprattutto piemontesi e lombardi stavano tornando a casa dopo il fine settimana o una giornata trascorsa in Riviera.