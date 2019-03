Imperia. Sabato 23 marzo, alle 21, nella splendida cornice del Duomo di Porto Maurizio verrà inaugurata la stagione 2019 di E20. In programma è previsto un concerto su Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi trascritte per solo organo con maxi schermo e voce narrante.

Musica, parole ed immagini si fonderanno per offrire al pubblico una edizione nuova e unica delle Quattro stagioni di di Antonio Vivaldi. L’iniziativa del M° Giorgio Revelli, responsabile delle attività culturali del Duomo di San Maurizio, fonde la trascrizione per solo organo dell’opera orchestrale, con le immagini documentarie ed illustrative, proiettate su grande schermo, del famoso scenografo ungherese Ferenc Cakò, vincitore di importantissimi premi internazionali tra i quali l’Orso d’oro del Festival della cinematografia di Berlino.

Come nella versione completa delle Quattro stagioni vengono inoltre aggiunte le letture dei poemetti scritti dallo stesso Vivaldi, che preludiano alla parte musicale, grazie alla voce narrante di Mauro Gambino. Un vero concerto-viaggio illustrativo tra virtuosismo, impatto sonoro e riflessione.

L’appuntamento del 23 marzo è il primo delle varie attività inserite nel palinsesto della seconda edizione di E20, la stagione culturale del Duomo di San Maurizio e di cui Revelli come direttore artistico illustrerà al pubblico prima del concerto. Nella speranza che molto pubblico accolga l’invito a partecipare, così come tradizionalmente avviene per gli appuntamenti del Duomo, si ricorda che l’ingresso è libero.