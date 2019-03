Imperia, via al progetto “Nonni civici” assessore Volpe: «Coinvolgimento degli anziani e tutela degli studenti»

Imperia. È partito il progetto dei “Nonni Civici” che coinvolge volontari della Terza età. Muniti di apposita pettorina identificativa, i “Nonni Civici” si occupano di agevolare l’entrata e l’uscita degli studenti dagli edifici scolastici di piazza Roma, largo Ghiglia, via D’Annunzio e via Gibelli, svolgendo al contempo attività di prevenzione e sorveglianza.

L’iniziativa, voluta dall’amministrazione guidata dal sindaco Claudio Scajola, fa parte di un più ampio progetto volto a promuovere azioni orientate all’invecchiamento attivo e al sostegno alle fragilità degli anziani.

«Il servizio dei “Nonni Civici’ – sottolinea l’assessore alle Politiche sociali Luca Volpe – ha trovato sin da subito grande condivisione e collaborazione da parte di tutte le realtà a diverso titolo impegnate nel settore, che ringrazio per il supporto attivo nel far decollare questa attività. L’Amministrazione comunale crede moltissimo alla tutela della salute degli anziani e a un loro coinvolgimento attivo nella vita sociale cittadina. Inoltre, fermo restando il ruolo specifico della Polizia municipale, l’iniziativa dei “Nonni Civici” permette di garantire maggiore sicurezza all’uscita degli studenti da scuola, esigenza molto sentita dalle famiglie imperiesi. Ovviamente il grazie più grande va ai nostri nonni, che con il loro impegno sono un esempio per i più giovani».

«È un’iniziativa che apprezziamo. Per quanto riguardo il nostro caso specifico c’è stato un impegno da parte di tutti per riuscire a fornire ai bimbi un efficiente e simpatico nonno che tutte le mattine, con un forte senso civico, insegna ai più piccoli il valore della cooperazione sociale», commenta Paolo Brucculeri, rappresentante di Istituto della scuola dell’infanzia di Borgo Prino.