Imperia. «Non siamo barricaderi ma ci opporremo a qualsiasi soluzione che preveda la riapertura di via Cascione».

Così si è espresso il presidente del “Comitato, via Cascione Isola Felice” Andrea Falciola, all’uscita dell’incontro col sindaco Claudio Scajola.

Ragione del faccia a faccia l’eventualità di una riapertura al traffico del primo tratto di via Cascione in concomitanza con i lavori di restyling di galleria Gastaldi, l’arteria di collegamento tra corso Garibaldi e l’entroterra portorino che necessita di lavori urgenti.

«Le alternative ci sono – ha sottolineato Falciola – a cominciare dalla possibilità di lavorare durante le ore notturne e dal punto di vista viabilistico di invertire il senso unico nella seconda parte di via Cascione. Certo non si può riaprire al traffico per un periodo così lungo».