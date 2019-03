Imperia, un club di giovani promesse su due ruote: Rusty Bike pronto per la stagione

Imperia. Il 2019 si annuncia come l’anno della definitiva consacrazione per il Rusty Bike Junior Racing Team, sodalizio con sede a Pontedassio, costituito nel 2003 e da quattro stagioni impegnato solamente nell’attività giovanile. Oltre venti sono i tesserati agonisti, dai 6 ai 17 anni (anche quattro ragazze), che partecipano alle competizioni federali di mountain bike, di ciclocross e su strada.

Per la maggior parte di loro l’esordio quest’anno è avvenuto domenica scorsa, nell’Andora Cup, sui sentieri dell’entroterra andorese, manifestazione il cui patron è Mirko Celestino, ex-campione che da qualche tempo è c.t. della nazionale

azzurra di mtb. Punta di diamante del Rusty Bike è Matteo Siffredi, classe 2003, campioncino che lo scorso anno ha chiuso in vetta il ranking nazionale mtb nella categoria allievi e si è piazzato a ridosso del podio agli Europei di Pila, dove ha gareggiato contro avversari del 2002. Tra i giovanissimi le speranze sono riposte soprattutto in Elisabetta Ricciardi, di soli 8 anni, al vertice regionale in tutte le specialità previste nella sua categoria (mtb, strada e gimkana) e in Luca Fordano, campione ligure 2018.

“Sarà una stagione molto impegnativa – afferma il presidente Ernestino Siffredi -. I ragazzi si stanno allenando molto bene. Tre sono le sedute settimanali, sono sicuro che ci regaleranno grandi soddisfazioni. La scelta di puntare sui giovani è stata vincente. Quest’anno debuttiamo anche tra gli juniores e saremo presenti in tutte le categorie, sino ai giovanissimi. Ringrazio le famiglie per gli sforzi che fanno e per l’entusiasmo con cui seguono l’attività dei nostri bravissimi atleti“.

Dal punto di vista organizzativo il sodalizio della Valle Impero sarà impegnato in una importante competizione a carattere regionale, con base a Pontedassio e percorso sui sentieri dell’entroterra, appuntamento in calendario nel mese di luglio.

Main sponsor del club, supportato da un pool di prestigiose aziende, è Baiteri Costruzioni e tra i partner c’è anche Calvi Auto, concessionario Kia per il ponente ligure, presso il cui salone l’altra sera, in concomitanza con il lancio della nuova ProCeed, il nuovo gioiello di casa Kia, si è svolto il vernissage del Rusty Bike Junior Racing Team, presente anche il rallysta locale Silvio Leporace. Un connubio, quello tra le due e le quattro ruote, che lascia presagire ottimi risultati per tutti.

Questi i nomi degli atleti e dei tecnici del Rusty Bike.

Juniores: Thomas Schimizzi. Allievi: Simone Alassio, Tommaso Anselmo, Wellington Bianchino, Alessio Fordano, Cristiano Martinelli, Alice Siffredi, Matteo Siffredi.

Esordienti: Christian Alassio, Tiziano Gammino, Federico Massa, Jaon Rolando.

Giovanissimi: Valerio Ferrari, Luca Fordano, Marco Nichele, Edoardo Orengo, Cristian Rainisio, Samuele Rainisio, Elisabetta Ricciardi, Amelie Rolando.

Staff tecnico: Antonio Marmai, Pasqualino Anselmi, Matteo Maglio, Stefano Pala, Ivano Reggio e Alessandro Rolando.