Imperia. Proseguirà lunedì la riparazione della condotta saltata stamattina alla Spianata. Lo comunica l’Amat, allo scopo di non rischiare di lasciare a secco il Golfo dianese.

«Le operazioni di scavo – si legge in una nota – sono in fase di ultimazione, ma è intenzione di Amat porre il cantiere in sicurezza e sospendere la riparazione, visto il limitato impatto che la perdita finora sta manifestando sull’erogazione verso il Golfo Dianese, per riprendere i lavori lunedì mattina. Quanto sopra al fine di scongiurare l’eventualità di essere costretti a parzializzare la linea, in caso di difficoltà operative che dovessero insorgere durante le saldature. La situazione verrà comunque costantemente monitorata dal personale reperibile della società».