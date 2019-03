Imperia. Una donna B.M. 54 anni di Andora e un uomo M.S. di (35 anni ) di Imperia (M.S.) sono stata trasportati in codice giallo al Pronto soccorso dell’Ospedale di Imperia a seguito di un violento impatto di una Toyota con una Peugeot.

Particolarmente difficoltosa è risultata l’estrazione della donna dalla lamiere della Toyota.

È avvenuto in lungomare Vespucci all’altezza del McDonald’s.

Per cause in corso di accertamento la Peugeot ha centrato in pieno l’altra auto

Sul posto sono intervenuti due equipaggi della Croce Rossa e della Croce Bianca di Imperia, Vigili del fuoco, carabinieri e Polizia municipale.