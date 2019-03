Imperia, taxi cambia la viabilità: ci sarà una sola corsia in entrata e uscita

Imperia. Su proposta dell’assessore al Commercio Gianmarco Oneglio cambiano le modalità di immissione e uscita dei taxi in piazza Dante in corrispondenza di Palazzo Maglione.

Lo si legge in una ordinanza a firma del comandante della Polizia municipale Aldo Bergaminelli pubblicata sul sito del Comune: «Nel tratto a fronte del fabbricato denominato “Palazzo Maglione”, vengono realizzati stalli paralleli al marciapiede, delimitati da apposita segnaletica orizzontale, riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di trasporto pubblico da piazza (taxi) in attesa di chiamata. Sulla corsia adiacente gli stalli viene istituito il senso unico di circolazione (da levante a ponente), prima di immettersi nel flusso della circolazione dare precedenza».

«In pratica –spiega Oneglio – le corsie da due diventano una sola. Per 5 taxi mi sembra una soluzione ottimale».