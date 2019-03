Imperia, sulla moto in contromano la polizia lo ferma con un martello sulla sella

Imperia. Un mezzo della Volante della Polizia di stato ha sorpreso ieri uno scooter che percorreva contromano via Belgrano nel pieno centro di Oneglia.

Alla guida un cittadino albanese del 1977, residente in provincia di Imperia ma che asseriva di trovarsi in città per trascorrere qualche giorno di vacanza.

Al controllo gli agenti notavano un martello nella parte posteriore della sella e quindi nell’immediata disponibilità del conducente, che avrebbe, invece, invece potuto riporlo nel sottosella o nello zaino che portava sulle spalle.

Non sapendo lo straniero giustificare il motivo per cui portasse tale arnese non utilizzato per il lavoro è stato accompagnato presso gli uffici di Polizia di piazza Duomo, dove gli operatori hanno constatato, tra l’altro, che il motoveicolo in questione non era stato sottoposto alla revisione dal 2003.

Morale, la “vacanza” del giovane è stata rovinata dal verbale di contravvenzione per la mancata revisione e da una denuncia per possesso ingiustificato di armi o oggetti atti a offendere.