Imperia, sparatoria ai Piani convalidato arresto in carcere per i tre del furgone bianco

Imperia. Floriano D’Orazio, 49 anni, difeso dall’avvocato Bruno Di Giovanni, Riccardo Bacci, 47 anni, avvocato Luca Ritzu, e Raffaele Vitale, 49 anni, avvocato Marco Ventimiglia stamattina sono comparsi davanti in Tribunale per la convalida dell’arresto. Il giudice ha convalidato e disposto la custodia cautelare in carcere.

Si tratta dei protagonisti del concitato episodio che domenica pomeriggio si è consumato in via Littardi, nei pressi del distributore di benzina Repsol culminato con degli spari grazie ai quali un agente di polizia ha bloccato la corsa del mezzo con a bordo i tre mirando a un pneumatico.

Al vaglio degli investigatori l’ipotesi che i tre uomini con a carico precedenti di polizia per riciclaggio, detenzione di sostanze stupefacenti, rapina ed evasione possano essere autori di furti in appartamento consumati in provincia.