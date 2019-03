Imperia si mobilita per l’ambiente: dalle 9 “pedalata ecologica” in partenza da calata Cuneo

Imperia. Scatta alle 9 lo sciopero globale per l’Ambiente, iniziativa della sedicenne attivista svedese Greta Thunberg: da calata Cuneo (lato piazza De Amicis) con la Federazione italiana amici della bicicletta parte “Pedaliamo insieme per il futuro” con arrivo in piazza Roma a Porto Maurizio.

Dalle 9 alle 13 in piazza Roma presidio gli alunni dell’istituto “Nostra Signora della Misericordia” con lezioni scolastiche all’aperto.

I “colleghi” della scuola elementare di via Gibelli dell’istituto comprensivo “Sauro“, dalle 10 sfilano le vie intorno alla scuola con cartelli e striscioni. Alle 10.30 merenda con cibi non confezionati con la plastica.

La marcia per il clima è stata scatenata da Greta Thurberg contemporaneamente in 75 Paesi del mondo. 168 sono le piazze italiane coinvolte.