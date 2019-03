Imperia, segreteria Pd bocciata dal voto: De Bonis: «Nessuna resa dei conti, ma ora azione più incisiva sul territorio»

Imperia. Antonio De Bonis sostenitore della mozione Zingaretti, a pochi giorni dalla netta affermazione alle Primarie del Pd del governatore del Lazio, si gode la vittoria ma non nutre, almeno apparentemente, propositi di rivincita nei confronti dei suoi avversari interni.

«Per natura -dice De Bonis – sono unitario. Del resto solo un mese fa con questo tesso spirito si è svolto il congresso cittadino che ha eletto Domenico Abbo. In questa fase è necessario ripartire come ci dice il nostro elettorato. Non ci sono nemici».

Antonio De Bonis si era dimesso dalla carica di segretario cittadino all’indomani della sconfitta elettorale dei “dem” alle scorse amministrative.

La “Mozione Zingaretti” ha messo in fila esponenti storici che si erano schierati per Maurizio Martina: il consigliere regionale Giovanni Barbagallo, FulvioVassallo, Giancarlo Manti, il segretario del capoluogo Domenico Abbo, lo stesso segretario provinciale Pietro Mannoni.

«A questo punto però- conclude Antonio De Bonis – auspico una maggiore azione del partito a livello provinciale, anche in vista della prossima importante tornata elettorale e comunale».