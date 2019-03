Imperia. Perdita sull’acquedotto del Roja in Piazza Nino Bixio a Oneglia. Al momento gli addetti Amat stanno liberando l’area per poter intervenire con i mezzi operativi ed iniziare le operazioni di scavo. Anche se le ripercussioni sulle utenze del Golfo Dianese sono, al momento, ancora limitate, non si esclude di dover essere costretti a parzializzare o ridurre considerevolmente l’erogazione per eseguire la riparazione in condizioni di sicurezza.

Il sindaco di San Bartolomeo al Mare Valerio Urso: «Per il momento la pressione è stata limitata ma presto l’erogazione potrebbe essere sospesa per consentire di portare a termine il lavoro. A San Bartolomeo al Mare tutte le vasche in quota sono piene. L’uso intelligente e morigerato da parte di tutti può forse consentire di superare la crisi senza grandi problemi. Raccomando a tutti di utilizzare esclusivamente lo stretto necessario».

Seguiranno aggiornamenti.