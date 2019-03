Imperia, Scajola sulla Provincia: «Ad oggi nessuna disponibilità a fare il presidente»

Imperia. «A differenza di quanto ho letto su alcuni organi di informazione, non ho dato disponibilità di nessun tipo per il rinnovo della presidenza della Provincia. Intendo l’impegno amministrativo come impegno di servizio e in questo momento sono impegnato a risollevare le sorti della mia città».

Arriva via nota stampa la smentita del primo cittadino del capoluogo Claudio Scajola a proposito dell’ipotizzata intenzione di andare a ricoprire il ruolo di presidente della provincia, essendo l’attuale numero 1 in scadenza a inizio maggio.

«Ad oggi sottolinea Scajola -non ho approfondito affatto il tema, per il semplice motivo che non compete a me occuparmene. Lo farò quando la questione sarà sul tavolo dei sindaci. Fino ad allora, non mi permetterei neppure di dare suggerimenti a chi ha la competenza e la responsabilità di decidere. Anzi, posso assicurare già da adesso la mia massima condivisione alle scelte che verranno assunte».