Imperia, Scajola è per Radio Radicale, la minoranza chiede fondi per Imperia Tv

Imperia. Si parlerà anche di media nella prossima seduta del Consiglio comunale in programma mercoledì 13 marzo: il sindaco Claudio Scajola chiederà che il parlamentino voti una mozione affinché il governo non tagli i finanziamenti pubblici a Radio Radicale, la storica che emittente trasmette in diretta le dirette parlamentari e i principali processi.

Alessandro Savioli (Progetto Imperia) chiede, invece, che l’amministrazione si impegni a trovare i fondi affinché Imperia Tv continui a riprendere in diretta le sedute del Consiglio comunale.

In occasione dell’ultima riunione i consiglieri delle opposizioni di centrodestra si sono autotassati per consentire alle telecamere della televisione di patron Francesco Zunino di riprendere i lavori.

I consigli comunali sono già visibili in streaming sul sito istituzionale del Comune, il progetto è quello di potenziare il servizio permettendo a tutti, testate on line compresi di potersi collegare.