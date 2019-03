Imperia, Riviera Trasporti salta lo sciopero del 25 marzo: collegamenti regolari

Imperia. Riviera Trasporti comunica la revoca dello sciopero di 4 ore del personale dell’azienda del trasporto pubblico locale, previsto per lunedì 25 marzo.

Le diverse sigle sindacali continuano a viaggiare spaccate: Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti si sfilano, mentre la Faisa Cisal prosegue sulle proprie posizioni differendo la data dell’astensione dal lavoro dei suoi aderenti.

La nota congiunta di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl Trasporti: «Le scriventi organizzazioni sindacali della Riviera Trasporti dopo aver attentamente monitorato gli sviluppi conseguenti all’apertura della procedura di raffreddamento e conciliazione espletata con esito negativo in data 5 marzo 2019 e chiusa in data 11 marzo la seconda fase con esito negativo alla presenza del Prefetto di Imperia Silvana Tizzano Silvana, con la presente nota revocano lo stato di agitazione proclamato per il giorno 25 marzo 2019, dopo aver avuto garanzia e certezze sulle nuove assunzioni di personale in Riviera Trasporti

Spa entro breve termine, sull’approvazione del Piano di Impresa che prevede, tra le altre cose, la fusione della Società Riviera Trasporti Linea in RT Spa, oltre alla modifica della destinazione d’uso del deposito di Sanremo ratificata nel Consiglio comunale del 21 marzo che rappresenta una garanzia per la stabilità del futuro aziendale».

E quella di Faisa Cisal: «Differito lo sciopero di 4 ore proclamato per il giorno 2 5 marzo per le seguenti motivazioni. A seguito del tentativo di conciliazione svoltosi in data 11 marzo presso la Prefettura di Imperia esperito con esito negativo, come da nostra comunicazione inviata in pari data, il giorno successivo abbiamo appreso che la Provincia di Imperia, aveva sbloccato le restanti assunzioni di cui alla selezione avviata da RT nel 2018, a suo tempo bloccate con delibera del Consiglio Provinciale, la scrivente è stata convocata dall’azienda per trattare i restanti punti, di cui all’avvio della procedura di raffreddamento e conciliazione avviata in data 21 febbraio 2019, afferenti le turnazioni del personale viaggiante, le problematiche legate alla sicurezza del personale viaggiante e il sistema delle relazioni sindacali. Considerato che dopo approfondita discussione sulle problematiche sopra citate la riunione si è conclusa con un verbale di incontro, sul quale sono stati trascritti gli impegni assunti dalla società che, per essere attuati, necessitano di tempi tecnici necessari, comunque i/più possibile contenuti; Ritenuto opportuno quale atto di responsabilità sia nei confronti dei cittadini della provincia di Imperia

sia dei lavoratori di RT di Imperia, attendere che la Società attui quanto sottoscritto, purché nel breve termine. L’organizzazione Sindacale Faisa – Cisal comunica il differimento ad a/tra data del/o sciopero di 4 ore

proclamato per il 25 marzo 2019».