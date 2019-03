Imperia. Riprendono le passeggiate al Parasio a cura dello storico Enzo Ferrari per conto del Circolo della città alta presieduto da Giacomo Raineri.

«Questa volta -spiega Ferrari – la partenza non è però dal Duomo. Ci troviamo alle ore 15 nel piazzale antistante l’ex stazione ferroviaria di Porto Maurizio. Idealmente ripercorriamo il tragitto che fino a pochi mesi fa migliaia di turisti facevano una volta scesi dal treno per raggiungere il centro di Porto Maurizio. Accolti dai palmizi, dagli aranci amari, dalla buganvillea, salivano fino all’Aurelia incrociando il tramway e il monumento a Giuseppe Garibaldi. Le mete erano via Carlo Alberto, ora via Felice Cascione, il Duomo e non ultimo il Parasio. Riprendiamo quelle impressioni visive e olfattive con una passeggiata collettiva».

Per chi viene da fuori Imperia vi è la possibilità di usufruire dell’ampio parcheggio nei pressi della vecchia stazione.

Al termine, per chi lo desidera, un aperitivo (a pagamento) presso il bar A’ Stra di via Strafforello.