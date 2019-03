Imperia, privatizzazione dell’Isah la capogruppo Gatti (Lega): «Non siamo stati informati»

Imperia. La notizia della trasformazione dell’Isah da soggetto pubblico a Fondazione confermata dal presidente Stefano Pugi sta facendo discutere, utenti, dipendenti, e mettendo in subbuglio il mondo sindacale e politico.

Attraverso il proprio profilo Facebook la capogruppo della Lega Monica Gatti tuona: «Da dove nasce l’idea? Da un semplice Cda che un bel giorno decide di cambiare completamente le vesti della struttura, senza preventivamente mettere al corrente della suddetta volontà le Istituzioni che ivi sono rappresentate, tra cui il Comune di Imperia? Lo dico, perché come consigliere comunale non so nulla, o perlomeno, non sono stata minimamente informata.

«Chiederò -conclude la Gatti – la convocazione della Commissione consiliare competente perché venga discussa questa questione».