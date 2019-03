Imperia, polemiche sui finanziamenti post alluvione salta il vertice tra Toti e Scajola

Imperia. «Impegni istituzionali inderogabili». Con queste parole la segreteria della presidenza della Regione nel pomeriggio di ieri ha comunicato al capo di gabinetto del sindaco Claudio Scajola a Palazzo civico che il vertice tra Giovanni Toti e il primo cittadino del capoluogo sarebbe dovuto essere rinviato a data da destinarsi per sopraggiunti obblighi in capo al presidente dell’amministrazione regionale .

In mattinata Scajola si era lamentato per la scarsità di risorse destinate ai comuni della provincia di Imperia rispetto a quelli di La Spezia. In serata dal capoluogo di Regione era arrivata la replica: «Imperia non ha mai ricevuto tanto».

Era apparso, dunque, evidente a tutti che il clima non era adatto per impostare nel migliore dei modi un vertice istituzionale.