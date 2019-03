l'incidente

Imperia, pericolosa strettoia a doppio senso. Frontale tra moto: due feriti foto

Il 118 li ha soccorsi con due ambulanze e trasportati in ospedale. Non sarebbero in pericolo di vita

Imperia. E’ di due mezzi coinvolti e due feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto verso le 16.30 in viale Matteotti. Il tratto (una strozzatura) è quello a doppio senso che costeggia il cantiere di consolidamento del marciapiede. Secondo una prima ricostruzione, ma l’esatta dinamica è al vaglio della polizia locale, una moto di grossa cilindrata diretta verso Oneglia, con alla guida un settantenne, si è scontrata frontalmente con uno scooter, condotto da un quarantenne. Nell’urto entrambi sono rimasti feriti. Il 118 li ha soccorsi con due ambulanze e trasportati in ospedale. Non sarebbero in pericolo di vita.

