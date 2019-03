Imperia. Nasce il sito della cooperativa Jobel, www.jobel.it, uno spazio informativo (grazie anche alla newsletter) e di scoperta: di uno stile, un modo di operare che muove da valori condivisi da un’intera squadra.

“Il sito Jobel.it non nasce solo per informare sulle attività, le iniziative, i progetti, le novità della cooperativa, una finalità che già di per sé risulterebbe molto importante. Jobel.it nasce soprattutto per mantenere un contatto, che speriamo possa essere vissuto come una relazione, se pur a distanza. La relazione è infatti la dimensione a noi più cara, quella attorno a cui costruiamo il nostro agire quotidiano attraverso i servizi educativo-pedagogici da noi gestiti. La relazione è dunque la connessione che più ci piace per confrontarci, convergere talvolta scontrarci, per sentire e conoscere l’Altro, per condividere e cooperare verso un orizzonte comune. Preferiamo di persona, ma là dove non è possibile, offriamo alla lettura le nostre parole scritte.

Dopo anni di attesa, finalmente, vede la luce questo spazio online attraverso cui dipendenti, soci, fruitori dei servizi, utenti e clienti, simpatizzanti e sostenitori possono conoscere più nel dettaglio il mondo Jobel, la filosofia che lo ispira, i volti che lo animano.

E proprio i volti sono i protagonisti indiscussi del nuovo sito. Abbiamo scelto di far parlare direttamente coloro che lavorano in cooperativa o che in qualche modo gravitano attorno ad essa: i loro occhi, ne siamo certi, saranno in grado di raccontare più sinceramente lo spirito Jobel. Autenticità è la parola chiave che riecheggia tra le pagine del sito. Personalità, stile, esperienza e competenza fanno del nostro modo di prenderci cura delle persone qualcosa che si riconosce al primo impatto, qualcosa che puoi sentire sulla pelle.

Jobel conta oltre 300 dipendenti e opera nelle due province di Imperia e Savona soprattutto in ambito educativo: Nidi, Micronidi e Scuole di Infanzia, Affidi educativi, Centri di Aggregazione, Sostegno scolastico, Accoglienza Richiedenti Asilo, Domiciliarità anziani, Laboratori per inserimenti lavorativi, un vero e proprio ramo di impresa che si rivolge al privato (social bar e ristoranti, spiagge parco acquatico), coordina il Centro Antiviolenza della provincia di Imperia, gestisce una scuola di arti visive e grafiche che mette a disposizione a prezzi calmierati. E tanto altro ancora. Da anni.

Abbiamo provato a raccontarvi tutto questo, confidiamo di potervi raccontare ancora molto altro”.