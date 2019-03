Imperia, Maria Nella Ponte (M5S): «Flop porta a porta, problematiche non correlabili alla condotta dei dipendenti Teknoservice»

Imperia. La capogruppo pentastellata in Consiglio comunale Maria Nella Ponte sul caso Teknoservice dichiara: «In relazione allo stato di agitazione sindacale dei dipendenti e alle dichiarazioni del Commune da una parte che grida ai “boicottatori” tra i dipendenti e dell’azienda dall’altra, che a suon di provvedimenti disciplinari intende fare lo “scarica-mastello“, ritengo che le dimensioni delle criticità rilevate in ambiti specifici del servizio igiene ambientale siano tali da non poter essere determinate, strettamente correlate o imputate alla sola condotta dei dipendenti. Il proverbio dice che il pesce puzza dalla testa, in questo caso sono due, quella tecnica e quella organizzativa. A farne le spese i cittadini con il portafogli e in e in termini di disservizio»

«Alle soglie del terzo mese dall’avvio concreto e a ben 9 mesi dal concepimento di quella che si sta rivelando la cartina al tornasole della qualità e competenza dell’amministrazione siamo ancora lontani dall’essere a regime come confermatomi dagli uffici tecnici comunali tre giorni fa. Oltre alla arroganza ormai conclamata anche in consiglio comunale, i problemi degli utenti non sono presi in considerazione, dai rischi connessi all’esposizione dei mastelli ai disagi per i mancati ritiri, ricevo costantemente segnalazioni da cittadini che dopo innumerevoli segnalazioni alla Teknoservice e agli uffici comunali si rivolgono a me affinché il problema venga messo in luce e risolto», conclude la Ponte.