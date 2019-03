Imperia. Sabato 9 marzo i bambini dei Reds Rugby si sono cimentati sul campo del Pino Valle, presenti all’appuntamento le categorie U.8 e U.10 della provincia di Imperia: Reds, Sanremo e Imperia.

Parentesi veloce sul rugby giovanile, il presidente dei Reds (nonché consigliere regionale Fir allo sviluppo del rugby propaganda) Giovanni Lisco alias Nonno Giò dichiara: ”nell’arco di pochi anni si sono sviluppati più movimenti della palla ovale, sintomatico di un interesse per uno sport “minore” che non ha un monopolio ma più punti di riferimento, trampolino per lo sviluppo è l’impegno delle società della provincia imperiese ed i piccoli REDS dimostrano che con un giusto equilibrio tra divertimento e gioco si possono far avvicinare a questo sport anche i più diffidenti”.

Veniamo ora alle partite, quadrangolare U.8 con Reds, Sanremo, Imperia e una squadra mista (nel rugby vige l’obbligo di far giocare tutti i bambini presenti in lista gara e quindi chi ha giocatori in più li unisce ad altri giocano tutti e nessuno avrà il broncio perché non ha potuto giocare).

Reds che si impongono contro Imperia e la Mista (formata in gran parte dai Reds e da alcuni del Sanremo) e pareggiano con il Sanremo in una partita accattivante. Belle prestazioni singole e bel gioco di tutti i ruggers dei Reds, si sono meritati applausi e complimenti da parte degli educatori/allenatori. Hanno dato prova di serietà e divertimento (una miscela che è alla base del team dei Reds) che può solo portare bei risultati, poco importa se qualche genitore di altra fazione non ancora non ha capito come comportarsi sugli spalti e che alcuni educatori dovrebbero prestare attenzione a quello che accade in campo e zone limitrofe, il mondo del rugby ha dei canoni non scritti che rendono unica questa disciplina, impareranno dai più piccoli dimostratisi invece veri sportivi.

Con la bella stagione alle porte ci saranno importanti appuntamenti per i Reds a premio dell’impegno profuso dai genitori, sempre presenti, e dei piccoli atleti. L’invito a provare il rugby dei piccoli è sempre valido presso l’oratorio di Artallo con campo in sintetico e mini “Club House” a misura di bambino dove possono intrattenersi grandi e

piccoli.

Risultati del Raggruppamento U.8:

Sanremo – Reds: 2-2

Imperia – Mista : 6-0

Reds – Mista: 6-0

Imperia – Sanremo: 3-4

Reds – Imperia 3-1

Sanremo- Mista : 7-0