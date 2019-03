Imperia, l’Istituto Internazionale di Studi Liguri organizza la prima adunanza scientifica dell’anno

La Sezione di Imperia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri organizza la prima adunanza scientifica dell’anno 2019 con l’intervento dell’architetto Giuse Scalva, già funzionario della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte, già direttore del compendio demaniale dell’Abbazia di Fruttuaria e vicedirettore del Castello Ducale di Agliè, realizzatrice dei “Quaderni dei Monumenti del Canavese” e attualmente direttore del Castello di Racconigi.

Terrà una conferenza sul tema “Una passeggiata nel Castello di Masino”. L’appuntamento è presso la Sede della Sezione in Palazzo Guarnieri, piazza Pagliari 4, nel centro storico (Parasio) di Imperia, sabato 16 marzo alle 16. La conferenza è aperta alla cittadinanza. Seguirà, per i Soci della Sezione dell’IISL, l’Assemblea generale per approvare l’attività e il bilancio consuntivi dell’anno 2018.