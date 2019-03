Imperia. L’Isah, attualmente Ente pubblico di servizi alla persona, è pronto a privatizzarsi, trasformandosi in Fondazione. La conferma arriva dal presidente Stefano Pugi, chesottolinea come la decisione sia stata assunta dal Cda per snellire la burocrazia, garantendo però tutte le tutele del caso ai lavoratori e agli utenti.

«Per usare una frase che va di moda è stata fatta una analisi costi benefici per vedere cosa fosse migliorabile. Ho avuto mandato da trasformare l’Isah da ente pubblico a ente privato. Siamo una azienda che gli stessi lacci degli enti pubblici ma non usufruisce dei vantaggi i privati ci fanno concorrenza sleale, affinché sia garantito il futuro sia per gli utenti che per il personale. Per quanto riguarda i dipendenti ci sarà una continuazione del contratti non perderanno anzianità e retribuzione. Anzi, avranno vantaggi he ora non hanno», dichiara Pugi ai microfoni di Imperia tv .