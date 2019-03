Imperia. Stamane, alla piscina Cascione, in occasione del torneo di pallanuoto Habawaba, la Polizia di Stato ha allestito un punto informativo. Sono state distribuite le brochure della Polizia di Stato sulla violenza di genere e dell’app You Pol, con tutti i numeri utili per segnalare qualunque episodio di violenza, bullismo e spaccio.

Presenti le pallanuotiste della Rari Nantes guidate da Paolo Ragosa, ex campione olimpico e attualmente responsabile del settore pallanuoto maschile e femminile della Rari Nantes Imperia.

La giornata di inserisce nel solco delle altre iniziative di sensibilizzazione e prevenzione sviluppate nei giorni scorsi a Sanremo e Ventimiglia.

Centinaia i cittadini complessivamente incontrati, incuriositi e interessati dalle attività della Polizia di Stato tese a contrastare i fenomeni della violenza di genere e affermare, in linea generale, la legalità.