Imperia, iniziati gli incontri della protezione civile con la popolazione

Imperia. Hanno preso il via ieri presso l’Auditorium del Museo Navale di Imperia gli incontri di presentazione del nuovo Piano di Protezione Civile. Il secondo appuntamento è previsto per domani, sabato 30 marzo, alle 10 presso la Biblioteca Civica in piazza De Amicis a Oneglia.

«Invito gli imperiesi a prendere parte all’appuntamento – commenta l’assessore Simone Vassallo. È importante che questo piano, che è stato aggiornato in maniera importante, sia conosciuto dalla cittadinanza. Gli eventi atmosferici possono provocare situazioni critiche, come abbiamo visto lo scorso autunno. È bene che la comunità sia conscia dei comportamenti da tenere».

Dopo questi primi due incontri, saranno organizzati presidi informativi specifici nelle varie frazioni per divulgare le norme di autoprotezione, i punti critici delle zone in cui si abita e per chiarire qualsiasi dubbio in materia di Protezione Civile.