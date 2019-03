Imperia, il saluto di commiato del prefetto Silvana Tizzano

Imperia. L’atrio gremito del Palazzo del Governo, questa mattina, ha ospitato un saluto informale, quasi “familiare”, dedicato alla dottoressa Silvana Tizzano, che poche ore fa è partita alla volta di Pavia.

La Provincia, con il vicepresidente Luigino Dellerba e una nutrita rappresentanza del personale dell’ente, ha voluto unirsi per l’occasione allo staff della Prefettura, per stringere simbolicamente il Prefetto uscente in un abbraccio sentito, spontaneo e partecipato.

Nel porgerle un saluto anche per conto del presidente Fabio Natta – oggi fuori provincia per motivi istituzionali – e del consiglio provinciale, Luigino Dellerba ha voluto ringraziare il Prefetto per il generoso impegno dedicato alla comunità e, in particolare, per il continuo e costruttivo confronto con i Sindaci del territorio e con gli Amministratori comunali, certo di interpretare il loro pensiero.

Senza nascondere una certa commozione ha quindi terminato il suo intervento soffermandosi con felice sintesi sull’aspetto più squisitamente umano della dottoressa Tizzano: «…una bella persona, che ha saputo trasmettere a ciascuno di noi qualcosa di speciale».