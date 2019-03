Imperia, il prefetto Alberto Intini si presenta: «Porto qui la mia esperienza di poliziotto»

Imperia. «La mia attività si uniformerà senz’altro alla ricerca massima di tutti gli aspetti di tutela della legalità, della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico, sulla base del concetto per me fondamentale del rispetto delle regole». A dirlo questa mattina, presentandosi ai media e dunque ai cittadini, è il nuovo prefetto di Imperia, Alberto Intini.

Sul far rispettare le regole, che sarà la base del suo operato, Intini ha aggiunto: «E’ un concetto generale che vale per tutto, dagli aspetti più generali pubblici a quelli più semplici. Il rispetto delle regole è un po’ il trait d’union per una convivenza civile migliore e un connesso progresso economico a cui ogni comunità aspira. Per cui questo sarà l’impegno fondamentale: favorire la sinergia tra le istituzioni per raggiungere questi obiettivi, che è un compito del prefetto come responsabile della sicurezza nella provincia, come rappresentante dello Stato e del governo nel territorio e quindi come punto di riferimento di tutti i soggetti pubblici del Paese che operano nella provincia».

Definito dai media ‘superpoliziotto’, Alberto Intini vanta una lunga carriera: in polizia dal 1981, dal 1992 al 1999 ha diretto la sezioni rapine, omicidi e criminalità organizzata alla questura di Roma. E’ stato all’Interpol e nel 2003 è tornato a Roma come capo della mobile. Dal primo agosto 2007 ha diretto la polizia scientifica e nel 2009 è diventato questore di Benevento per passare a Latina. E’ stato anche presidente dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Esperto di criminalità organizzata e crimini violenti, ha guidato anche inchieste sulla banda della Magliana.

In qualità di direttore del Servizio polizia scientifica, si è occupato dell’omicidio del caso Meredith Kercher.

Come presidente dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive Alberto Intini ha bloccato le trasferte dei tifosi imperiesi e matuziani nel campionato di Eccellenza 2015/2016. In occasione del derby di Coppa Italia disputato al comunale di corso Mazzini, infatti, ci furono disordini fomentati dai supporter del Nizza gemellati con gli Ultras neroazzurri. «È stata la prima volta –dice Intini – che mi sono imbattuto con la realtà imperiese – fu una decisione quella di proibire le trasferte dei tifosi nei derby di campionato presa collegialmente».