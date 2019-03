Imperia, il Partito Democratico aderisce all’iniziativa di Prodi ed espone la bandiera europea

Imperia. Anche il Partito Democratico di Imperia aderisce all’iniziativa che parte oggi 21 marzo sull’esposizione della bandiera europea fino alle prossime elezioni europee:

“Anche il Partito Democratico città di Imperia aderisce all’iniziativa lanciata da uno dei padri fondatori del Partito Democratico, Romano Prodi, di esporre la bandiera europea a partire da oggi 21 marzo e fino alle elezioni europee.

La data di oggi, infatti, ci ricorda San Benedetto da Norcia, patrono d’Europa, colui che in occasione del disfacimento definitivo dell’impero romano fece appello ai valori comuni al fine di ricostruire l’anima, la cultura e l’economia dell’Europa del tempo rappresentando ancora oggi il punto di riferimento da cui ripartire.

Esporre la bandiera europea rappresenta una battaglia culturale che anche il PD città di Imperia ha fatto sua aderendo all’iniziativa e che ha lo scopo di chiedere un’Europa diversa, maggiormente vicina ai bisogni delle persone, più equa e sostenibile, in vista delle prossime elezioni europee rivendicando una volta di più, con estremo orgoglio, il nostro europeismo e la volontà di proseguire nella costruzione degli Stati Uniti d’Europa come recentemente affermato dal Segretario nazionale del PD Nicola Zingaretti che ha infine ricordato, differentemente da quanto affermato dai leader nazionali di alcuni partiti, come solo la costruzione di una nuova sovranità europea e di un’Europa federale possa difendere la sovranità italiana“.