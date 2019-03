Imperia, il liceo “Vieusseux” vince la gara regionale delle Olimpiadi di Problem Solving

Imperia. Il liceo “G.P Vieusseux” è fiero di annunciare la vincita della gara regionale delle Olimpiadi di Problem Solving sia per la sessione individuale sia per quella a squadre. Al primo posto nella regione Liguria si classificano:

● per la gara individuale l’alunno Carlo Lodin della 1 C scientifico,

● per la gara a squadre si classifica la “Gang of Four” 1 formata da Carlo Lodin (1 C Scientifico), Marco Agnese (1 A Scienze Applicate ), Andrea Garaccioni (2 A Scienze Applicate) e Silvio Palmero (2 A Scienze Applicate).

Gli alunni gareggeranno per il titolo nazionale il giorno 12 aprile presso la sede dell’Università di Cesena.