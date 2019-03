Imperia, il consigliere Gatti sul fondo strategico regionale

Il Consigliere Comunale Monica Gatti della Lega Liguria – Salvini Comune di Imperia scrive quanto segue:

“Più di 205 milioni di euro stanziati dal Governo in Finanziaria sono stati assegnati a 150 comuni liguri per oltre 800

interventi di manutenzione e ripristino dopo i danni causati dal maltempo di fine ottobre, e per interventi strutturali di

difesa del suolo.

In questo contesto il nostro Comune si inserisce tra i beneficiari del Fondo Strategico Regionale con il

riconoscimento di un finanziamento che supera i 6 milioni di euro, e che permetterà di attuare interventi strutturali

strategici.

Una boccata d’ossigeno per l’intera comunità. Si tratta di risorse fondamentali per la difesa del nostro

territorio e di attività importanti nel settore turistico. Un grande risultato dopo oltre 10 anni bui in cui il nostro Ponente è

stato dimenticato.

Grazie. Grazie a chi in questi cinque mesi ha lavorato anche per Imperia, perché non rimanesse

isolata. Un plauso al Governo, ed in particolare al vice Ministro Edoardo Rixi; alla Regione, ed in particolare al

Presidente Giovanni Toti e alla sua Giunta.“