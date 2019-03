Imperia. Il Comitato di San Giovanni ha partecipato con grande successo all’ “IBO 2019”, ovvero la Fiera del Turismo organizzata dalla cittadina tedesca di Friedrichshafen, gemellata con Imperia.

Il team di ‘Ineja Food’ presente in Germania ha proposto alcuni fra i piatti tipici della nostra provincia e nello specifico di Imperia: trofie con farina di castagne al pesto, totani ripieni ‘all’Onegliese’, risotto ‘dei Peri’ carciofi e gamberetti, oltre ad un piatto speciale, ideato in onore del gemellaggio. Friedrichshafen è famosa infatti in tutto il mondo per la sua produzione di mele e i nostri chef hanno creato ad hoc una speciale versione del branda, realizzata proprio con cubetti di mela.

Ad accogliere la delegazione, composta da Livio Revello, Stefano Zerbone, Eraldo Virgilio, Daniele Odasso e Simone Melini, studente della scuola alberghiera, è stato in primis Joseph Buchelmeier, Presidente dell’Associazione “Amici di Imperia” ed ex sindaco della cittadina tedesca.

Un grande successo per la cultura gastronomica di Imperia rappresentata da Ineja Food, brand nato da un’iniziativa del Comitato di San Giovanni per promuovere i prodotti del nostro territorio. L’obiettivo di Ineja Food è “portare con sé la riviera” attraverso la partecipazione a manifestazioni ed eventi locali e internazionali. In questo caso l’IBO ha rappresentato un progetto speciale, che vede accomunati l’Istituto Alberghiero di Arma di Taggia e il gruppo di Ineja Food, coordinati da Bruno Guasco e Massimo Roggero.