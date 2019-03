Imperia, i giovani portacolori del Rusty Bike Junior Team partecipano alla presentazione della Kia ProCeed

Imperia. I giovani portacolori del Rusty Bike Junior Team, realtà sportiva, molto attiva a livello giovanile parteciperanno oggi, alle 19, presso l’ampio e accogliente salone della concessionaria Calvi Auto di Imperia (in via Felice Musso 9, nei pressi dello svincolo autostradale di Imperia Est, zona Castelvecchio), alla presentazione ufficiale per la provincia imperiese della Kia ProCeed, ultimo gioiello della casa automobilistica coreana.

Nell’occasione verranno presentati anche i programmi Rusty Bike Junior Team e sarà possibile inoltre effettuare una prova su strada o prenotare un test drive. La Kia ProCeed è protagonista in questo periodo di un lancio in grande stile su tutto il territorio nazionale, campagna che sta riscuotendo enorme interesse. Kia ProCeed è un auto con dettagli innovativi che migliorano le performance.

Tutte le informazioni al riguardo sono disponibili sul sito www.theboldsociety.it, attraverso il quale è possibile accedere ad un Club esclusivo e ai suoi vantaggi. Appassionati di sport e di motori, persone interessate e semplici curiosi sono invitati a partecipare. L’appuntamento proseguirà sino alle 20.30 circa.