Imperia, i Giovani Democratici aderiscono al “Fridays for Future”

Imperia. “Anche noi Giovani Democratici aderiamo con convinzione all’evento Fridays for Future che si terrà a Imperia venerdì 15 marzo” – fa sapere Matteo Longo, segretario provinciale dei Giovani Democratici.

“Siamo profondamente preoccupati per i problemi di natura ecologica ed ambientale che attanagliano il pianeta e riteniamo che ogni iniziativa che vada nel senso di sensibilizzare la cittadinanza su questo tema debba essere sostenuta.

Saremo quindi anche noi in piazza a manifestare per richiamare l’attenzione del governo, chiedendo che si doti di una politica ambientale in grado di far fronte a questi problemi” - dice Matteo Longo.