Imperia. I bambini della classe III A a tempo pieno della scuola primaria Giulio Natta dell’Istituto comprensivo Novaro aderiscono alla giornata di mobilitazione per il pianeta.

Entusiasti della forza e dell’impegno costante di Greta Thunberg hanno realizzato alcuni disegni da affiggere a scuola e chiesto di bandire la plastica per la giornata di venerdì. Il messaggio che tutti insieme vogliono dare è espresso dalle parole di Greta: “Non saremo noi giovani a salvare il mondo. Non c’è abbastanza tempo per poter aspettare che noi si diventi adulti con il potere di agire. E’ necessario che gli adulti agiscano adesso”.